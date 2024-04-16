حزب الله يستهدف بالمسيرات والصواريخ منظومات الاحتلال ومواقعه ويزف 3 شهداء

اخر تحديث : 16/04/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

ضربة حزب الله في اسرائيل

واصل حزب الله في لبنان عملياته ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
و‏شن ‏مجاهدو حزب الله عند الساعة (14:25)، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح.
كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:40)، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، عند الساعة (16:15).
كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع البغدادي بقذائف المدفعية.
‏وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال، قصف ‌‏حزب الله عند الساعة (16:45)، قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.
وردًا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏ حزب الله عند الساعة (19:25)، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا.
وزفت المقاومة الاسلامية 3 شهداء.


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