حزب الله يستهدف بالمسيرات والصواريخ منظومات الاحتلال ومواقعه ويزف 3 شهداء

واصل حزب الله في لبنان عملياته ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
وشن مجاهدو حزب الله عند الساعة (14:25)، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:40)، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، عند الساعة (16:15).
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع البغدادي بقذائف المدفعية.
وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال، قصف حزب الله عند الساعة (16:45)، قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.
وردًا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف حزب الله عند الساعة (19:25)، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا.
وزفت المقاومة الاسلامية 3 شهداء.
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