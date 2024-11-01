حزب الله يستهدف «كريات شمونة» و « كفر جلعادي» بالمسيّرات

استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة « كريات شمونة » بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، وذلك عند الساعة الـ10:14 من مساء الجمعة (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وبمسيّرة انقضاضية ثالثة، استهدفت المقاومة، عند الـ10:00 مساءً، مستوطنة « كفر جلعادي »، ومصيباً أهدافه بدقة أيضاً.‏

وقبل ذلك، عند الـ6:00 مساءً، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال، جنوبي بلدة الخيام، بصلية صاروخية نوعية.

تُضاف هذه العمليات إلى قصف حزب الله مستوطنتي « معالوت ترشيحا » و »كرميئيل »، بصليتين صاروخيتين، في عمليتين متزامنتين عند الـ1:45 من الظهر.

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