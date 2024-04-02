حزب الله يستهدف مستوطنة « غشر هازيف » القريبة من « نهاريا »

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه مستوطنة « غشر هازيف » القريبة من « نهاريا » شمالا، وذلك براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما أعلن الحزب استهداف موقعي « السماقة » بالأسلحة المناسبة، و »رويسات العلم » في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق ‏إصابات ‏مباشرة في الموقعين.

وجدد الحزب التأكيد على أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام للاحتلال بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة « مرغيلوت » بالجليل الأعلى المحتل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب استهدافه تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع « المالكية » الصهيوني، بالأسلحة الصاروخية، محققا إصابةً مباشرة.

وأعلن حزب الله استهدافه، فجر اليوم، مجموعةً من جنود الاحتلال داخل الموقع، بقذائف المدفعية.

من جهته، أفاد مصدر محلي في جنوب لبنان، بإطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وسماع أصوات انفجارات في منطقة الجليل الغربي.

وأشار إلى إصابة مواطنة لبنانية في الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة للاحتلال على بلدة يارين جنوبي لبنان.

كما لفت إلى أنّ قصفاً مدفعياً صهيونيا استهدف أطراف بلدة راميا.

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