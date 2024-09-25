حزب الله يستهدف مقر الموساد في تل أبيب بصاروخ « قادر 1″

استهدف حزب الله اللبناني صباح اليوم الأربعاء، مقر قيادة الموساد في ضواحي « تل أبيب » بصاروخ ‏باليستي من نوع « قادر 1″.

وأكد بيان المقاومة أنّ المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

بدورها، أكدت قناة الميادين أن صاروخ « قادر واحد » هو صاروخ بعيد المدى يستخدم للمرة الأولى في هذه الحرب، وأضاف أنّ حزب الله يعيد الموازين بعد توسع العدوان الصهيوني نحو الضاحية الجنوبية.

وكانت وسائل إعلام صهيونية قد ذكرت صباح اليوم أنّ صفارات الإنذار دوّت في « تل أبيب »، ولفتت إلى أصوات انفجارات سُمعت في « الشارون » وفي « غوش دان » في منطقة الوسط.

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