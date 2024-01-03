« حزب الله » يستهدف 10 مواقع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

أعلن « حزب الله » اللبناني، عن استهداف 10 مواقع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن « ‌‏المقاومين أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جويّاً على مقر القيادة 91 المُستحدَث للجيش الإسرائيلي في إيليت، شمال شرق صفد، بمسيّرة انقضاضيّة وإصابة هدفها بدقّة، واستهدف موقع ‏السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».

وأضاف البيان أنه « تم استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة، التي وضعها الجيش الإسرائيلي على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ».

وأشار البيان إلى أنه تم « استهداف مجموعة ‏من جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، وبعد سحب ‏الجيش الإسرائيلي لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، تم استهداف مجموعة جديدة من ‏جنوده قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وتم إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ».‏

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