حزب الله يعلن استهداف 3 تجمعات لجنود صهاينة

أعلن « حزب الله » اليوم الجمعة، استهداف عدة تجمعات لجنود صهاينة بمواقع مختلفة مقابل حدود لبنان الجنوبية، وتحقيق « إصابات مباشرة ».

وقال « حزب الله » في بيانات، إن عناصره استهدفوا تجمعا لجنود من الجيش الصهيوني قرب ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) « بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ». ‏

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود ‏صهاينة قرب موقع المرج (مقابل بلدة مركبا اللبنانية) « بالأسلحة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».

وأشار في بيان ثالث أنه « استهدف تجمعا لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات (مقابل بلدة ميش الجبل) وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».

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