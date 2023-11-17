حزب الله يعلن استهداف 3 تجمعات لجنود صهاينة

أعلن « حزب الله » اليوم الجمعة، استهداف عدة تجمعات لجنود صهاينة بمواقع مختلفة مقابل حدود لبنان الجنوبية، وتحقيق « إصابات مباشرة ».
وقال « حزب الله » في بيانات، إن عناصره استهدفوا تجمعا لجنود من الجيش الصهيوني قرب ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) « بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».
وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود صهاينة قرب موقع المرج (مقابل بلدة مركبا اللبنانية) « بالأسلحة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».
وأشار في بيان ثالث أنه « استهدف تجمعا لجنود الاحتلال قرب مثلث الطيحات (مقابل بلدة ميش الجبل) وحقّقوا فيه إصابات مباشرة ».
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