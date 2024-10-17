حزب الله يعلن الانتقال إلى مرحلة « جديدة وتصاعديّة »

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الخميس، الانتقال إلى مرحلة « جديدة وتصاعديّة » في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى مقتل « 55 وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو » في لبنان.

وذكر بيان حزب الله في بيان، أن « حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية، بلغت حوالي 55 قتيلا، وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة « ميركافا » ، وتدمير 4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرتين من نوع « هرمز 450″ .

وشدّد على أن « هذه الحصيلة، لا تتضمن خسائر العدو الصهيوني في القواعد والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة ».

وفي البيان ذاته، قال حزب الله إنه « بناءً على توجيهات قيادة المقاومة، تعلن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الصهيوني، ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة ».

وقال حزب الله في بيانه، إن « المقاومة الإسلامية تواصل تصديها للعدوان الصهيوني على لبنان، وتكبد جيش العدو خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود، على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة ».

وأشار إلى أن « جيش العدو، استقدم منذ بدء العمليات البرية عند الحافة الأمامية قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، 5 فرق عسكرية، تضم أكثر من 70 ألف ضابط وجندي، ومئات الدبابات والآليات العسكرية.

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