حزب الله يقصف «غليلوت» ومقر «الموساد» في تل أبيب بصواريخ فادي 4

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله اليوم الثلاثاء، إطلاق صليات صاروخية من نوع « فادي 4″ على قاعدة « غليلوت » التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية « 8200″ ومقر « الموساد » الصهيوني في ضواحي « تل أبيب ».

وأكّدت المقاومة في البيان أن قصف « غليلوت » ومقر « الموساد » في « تل أبيب » يأتي في إطار سلسلة عمليات « خيبر » ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

وفي هذا الإطار، أكّدت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الثلاثاء، أنّ الصواريخ التي أطلقت على وسط « تل أبيب » من لبنان هي الأكبر منذ بداية الحرب، بينما تحدثت منصة إعلامية صهيونية عن فرض تعتيم شديد على ما يحصل في الحدود الشمالية.

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