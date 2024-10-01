حزب الله يقصف «غليلوت» ومقر «الموساد» في تل أبيب بصواريخ فادي 4

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله اليوم الثلاثاء، إطلاق صليات صاروخية من نوع « فادي 4″ على قاعدة « غليلوت » التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية « 8200″ ومقر « الموساد » الصهيوني في ضواحي « تل أبيب ».
وأكّدت المقاومة في البيان أن قصف « غليلوت » ومقر « الموساد » في « تل أبيب » يأتي في إطار سلسلة عمليات « خيبر » ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.
وفي هذا الإطار، أكّدت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الثلاثاء، أنّ الصواريخ التي أطلقت على وسط « تل أبيب » من لبنان هي الأكبر منذ بداية الحرب، بينما تحدثت منصة إعلامية صهيونية عن فرض تعتيم شديد على ما يحصل في الحدود الشمالية.
كلمات البحث :حزب الله;صواريخ فادي;غليلوت;موساد
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