« حزب الله » يقصف 3 أهداف للجيش الصهيوني بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ‏مواقع للجيش الصهيوني وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وجاء في بيان للحزب، أن « عناصر حزب الله قصفوا الجمعة، انتشارًا لجنود جيش الاحتلال بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا بصاروخ بركان، وانتشارًا آخر في محيط قاعدة خربة ماعر، وتجمعًا للجنود في جبل نذر ».‏ ‏ ‏ ‏

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، في بياناتٍ له عن استهداف ‏مواقع للجيش الصهيوني وتجمعاتٍ لجنوده عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقد أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان، بأن « الطيران المسيّر نفذ غارة بين مروحين وأم التوت، وغارة أخرى في بلدة مروحين، وقصف الجيش الصهيوني بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة بيت ليف، وأطراف بلدة راميا، وبين بلدتي عيتا وراميا، و منطقة مغارة الحمام على أطراف برعشيت الجنوبية، وعلى وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية في منطقة خلة الطيري ».

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