حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ23 ألفا

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على القطاع إلى 23084 شهيدا والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: إن قوات الاحتلال ارتكبت 17 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية ».

وتواصل قوات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 94 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتقى خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة صحفيين واصيب اربعة اخرون في قصف صهيوني جنوب قطاع غزة .

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (110 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حمزة وائل الدحدوح، الصحفي الشهيد/ مصطفى ثريا والصحفي عبد الرحمن ابو عجوة.

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