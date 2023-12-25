حصيلة شهداء غزة تتجاوز 20600 ألفاً و25 مجزرة في 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة إلى 20 ألفًا و674 شهيداً و54536 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيداً و500 إصابة خلال 24 ساعة.

وقال إن قوات الاحتلال زادت من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.

ولفت القدرة الى أن الاحتلال تعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، ليترك 800 ألف نسمة بلا خدمات صحية، فيما الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضّع يتعرضون للموت المحقق.

وذكر أن نسبة الانشغال السريري في مستشفيات الجنوب بلغت 350% ومئات الجرحى يفترشون الارض في الأقسام وغرف العمليات، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها.

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