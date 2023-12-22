حكومة الاحتلال تقدم عرضا لحماس: «أسبوع هدنة مقابل 35 أسيراً»

قدمت حكومة الاحتلال الصهيوني عرضا جديدا لحركة حماس ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً، وفق ما نقلته شبكة « سي إن إن » الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي لم تكشف هويته: « قدمت تل أبيب عرضا جديدا لحركة « حماس » لعقد هدنة مدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 رهينة إسرائيلية جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى ».

ووفقا للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته « كتائب القسام » بدأ بعبارة « لا تتركونا نشيخ »، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.

وبحسب المتحدث، فإنه بالرغم من إعلان حركة حماس، أمس الخميس، أنها لن توافق على أي مباحثات حول تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي تل أبيب عمليتها العسكرية، فإن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن هناك سبلا لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

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