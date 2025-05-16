حكومة الوحدة الوطنية تنفي استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء ، مؤكدة أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وقالت الحكومة في تصريح صحفي نشرته منصة حكومتنا مساء اليوم الجمعة إنها تُقدّر حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، مشددة على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

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