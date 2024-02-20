حكومة غزة: دخلنا مرحلة المجاعة

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن سكان القطاع دخلوا مرحلة المجاعة.

وأضاف الثوابتة في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه منذ 10 أيام وحتى الآن لم تدخل إلى كل قطاع غزة سوى 9 شاحنات مساعدات، وأشار إلى أن 700 ألف شخص على الأقل يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.

وأشار المتحدث إلى أن جيش الاحتلال تعمد تجويع شمال قطاع غزة ومنع إدخال أي مساعدات، مناشدا « الأشقاء » في مصر فتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات.

كلمات البحث :حكومة غزة;مجاعة