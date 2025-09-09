حماس تؤكد فشل محاولة الإغتيال لقياداتها في قطر

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء ، بشكل رسمي نجاة قادتها من محاولة اغتيال نفذها الكيان المحتل الغاشم في الدوحة.

وقالت إن محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

واضافت في البيان « لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق ».

وقالت « نؤكد فشل العدو في اغتيال الموجودين في الوفد المفاوض، ».

واكدت خلال البيان استشهاد عدد من الشهداء بالقصف الصهيوني وهم:

• الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية

• الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية

• الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق

• الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق

• الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق

