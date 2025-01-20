حماس: تسليم الأسيرات بكامل صحتهن عكس أسرانا يُجسّد الفارق بين المقاومة والاحتلال

قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إن صور تسليم أسيرات الاحتلال الثلاث، وهن بكامل صحتهن الجسدية والنفسية، بينما بدت على أسرى وأسيرات فلسطين آثار الإهمال والإنهاك؛ يُجسد الفارق الكبير بين قيم وأخلاق المقاومة وهمجية الاحتلال.

وباركت حركة حماس للشعب والأمة وأحرار العالم تحرير الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة أن مشاهد فرح أبناء شعبنا خلال استقبال الأسرى يؤكد مجددا الالتفاف الجماهيري حول المقاومة.

كلمات البحث :احتلال;الأسيرات;حماس;مقاومة