حماس تعلن إيقاع الجيش الصهيوني في كمين وإفشال توغله من 3 محاور

اخر تحديث : 28/10/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

جيش الاحتلال

أعلنت حركة « حماس » الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الصهيوني، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير.
وجاء في بيان « حماس » الذي نقلته قناة « الميادين » وقناة « القاهرة الإخبارية »، أن قوات الاحتلال وقعت في « كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية ».
ونوه البيان إلى أن « حماس » استخدمت صواريخ من نوع « كورنيت وقذائف من نوع « ياسين » في صد الهجوم الصهيوني البري، وأن الجيش استخدم « الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة ».
ونوهت « حماس » في بيانها إلى أن الجيش الصهيوني سوف يعيد « محاولة التوغل في غزّة مرّة أخرى ».
وبدوره، قال الجيش الصهيوني في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق