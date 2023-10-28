حماس تعلن إيقاع الجيش الصهيوني في كمين وإفشال توغله من 3 محاور

أعلنت حركة « حماس » الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الصهيوني، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير.
وجاء في بيان « حماس » الذي نقلته قناة « الميادين » وقناة « القاهرة الإخبارية »، أن قوات الاحتلال وقعت في « كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية ».
ونوه البيان إلى أن « حماس » استخدمت صواريخ من نوع « كورنيت وقذائف من نوع « ياسين » في صد الهجوم الصهيوني البري، وأن الجيش استخدم « الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة ».
ونوهت « حماس » في بيانها إلى أن الجيش الصهيوني سوف يعيد « محاولة التوغل في غزّة مرّة أخرى ».
وبدوره، قال الجيش الصهيوني في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.
كلمات البحث :الجيش الصهيوني;حماس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.