حماس : سنسلم غدا قائمة أسرى الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس زهار جبارين لقناة « العربي » القطرية إن الحركة ستسلم غدا قائمة بأسماء الأسرى الصهاينة الذين سيطلق سراحهم السبت ضمن الخطوة الثانية من صفقة التبادل.

واضاف « سنقدم غدا للوسطاء أسماء الاسرى الأربعة الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة التي ستقام يوم السبت ».

ومن المقرر أن ينسحب جيس الاحتلال من أجزاء بمحور نتساريم كي يتم السماح بمرور النازحين إلى شمال قطاع غزة .

وكجزء من صفقة التبادل، ستطلق تل أبيب سراح حوالي 180 أسيرًا فلسطينيًا، بما في ذلك الذين تسميهم اسرائيل « الملطخة أيديهم بالدماء »، وسيتم ابعاد بعضهم إلى دولة ثالثة وليس إلى غزة والضفة الغربية. وبحسب الخطة، سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل أسيرة صهيونية وحوالي 50 لكل جندية.

كلمات البحث :أسرى;احتلال;حماس