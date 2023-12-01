32 شهيدا بعد استئناف القصف على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة لـ32 شهيدا بعد أن شن الاحتلال الصهيوني غارات صباح اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن تل أبيب ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى.

وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.

من جهتها، أكدت القناة 12 للاحتلال الصهيوني نقلا عن مصدر عسكري، أن « الحرب على غزة ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها ».

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