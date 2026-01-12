خا.منـ.ئي يرُدّ على ترامب بصورة تمثال محطم: ستسقط مثل فرعون

ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطابه التصعيدي ضد إيران بوصفه حاكما مستبدا ومغرورا، والتلويح بسقوطه على غرار طغاة التاريخ مثل فرعون ونمرود.

وعبر خامنئي عن هذا الموقف بنشر صورة لتمثال لترامب على هيئة مجسم فرعوني محطم.

وكتب خامنئي بالفارسية تعليقا على الصورة، « ذلك الأب الذي يجلس هناك متكبرا مغرورا، ويحكم على العالم كله، عليه أن يعلم هو أيضا أن المستبدين والمتغطرسين في العالم، مثل فرعون ونمرود ورضا خان ومحمد رضا وأمثالهم، عادة ما سقطوا عندما كانوا في قمة غرورهم وهذا أيضا سيسقط، مثل فرعون ».

