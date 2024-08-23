خلال الـ24 ساعة الماضية: 42 شهيدًا و163 إصابة في 4 مجازر بقطاع غزة

واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 322 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ (24 ساعة الماضية)، وصل منها للمشافي 42 شهيدًا و163 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 40265 شهيدًا و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وجدد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء للمنطقة الشرقية من خان يونس بالتزامن مع سلسلة غارات جوية أدت إلى استشهاد نحو 20 مواطنًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقصفت المدفعية مناطق السطر الغربي بمدينة خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال أراضٍ تؤوي آلاف النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مواصي رفح، أعلنت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، إصابة عدد من المواطنين في قصف متواصل على خيام النازحين، فيما تمكن المواطنون من انتشال ثلاثة شهداء من شمال المدينة.

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