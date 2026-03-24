خلفا للاريجاني.. تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي

اخر تحديث : 24/03/2026
نشرت في : السياسة,حول العالم

أعلن مساعد الرئيس الايراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي عن موافقة قائد الثورة مجتبى خامنئي والرئيس الايراني مسعود بزشكيان، تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي ‌خلفا لعلي ‌لاريجاني.

وكانت تل أبيب قد أعلنت اغتيال لاريجاني الذي كان شخصية نافذة في الجمهورية الإسلامية بغارة جوية في طهران الأسبوع الماضي وهو ما أكدته إيران في وقت لاحق.


