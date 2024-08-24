داعش يتبنى هجوم الطعن بألمانيا

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم الطعن الذي وقعت في مدينة زولينغن الألمانية مساء أمس الجمعة.

وذكر التنظيم في بيان على وكالته الإعلامية « أعماق » أن منفذ الهجوم عضو به وأنه نفذ هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة « انتقاماً للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى ».

وأضاف التنظيم أن الهجوم كان يستهدف « مجموعة من المسيحيين ».

كما تلقت شرطة دوسلدورف (عاصمة ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي تقع بها مدينة زولينغن)، حسب بيانها، رسالة يعترف فيها التنظيم بمسؤوليته عن هذه الهجمات. وقال متحدث باسم الشرطة إنه يتعين الآن التحقق مما إذا كان هذا الخطاب حقيقياً.

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