رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني تشرع في زيارة إلى الجزائر

شرعت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى الجزائر.

وكان في استقبال ميلوني لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، سيفي غريب.

ومن المقرر أن تتوجه ميلوني بعد وصولها، إلى نصب الشهداء للمشاركة بمراسيم وضع أكاليل الزهور. بعد ذلك، عند حوالي الساعة 12:30 ظهراً، من المتوقع أن تتوجه إلى قصر المرادية الرئاسي لعقد اجتماع ثنائي مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون.

كما أن من المقرر عقد اجتماع ثنائي، وآخر موسع للوفدين الرسميين المعنيين، وبعد ذلك، سيقيم الرئيس تبون مأدبة غداء عمل تكريماً لرئيسة الوزراء.

