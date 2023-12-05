رئيس الإكوادور يعيّن نائبته سفيرة في تل أبيب

قام الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بتعيين نائبته فيرونيكا أباد، كسفيرة لبلادها لدى تل أبيب وسط الحرب.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لحكومة الإكوادور: « يجب أن تصل نائبة رئيس الجمهورية إلى سفارة الإكوادور في تل أبيب يوم الأحد 10 ديسمبر ».

في وقت سابق، أوعز رئيس الإكوادور لنائبته بالسفر إلى الشرق الأوسط للمساعدة في حل الصراع الصهيوني الفلسطيني.

من جانبها قبلت فيرونيكا أباد، هذا التعيين لكنها انتقدت رئيس الدولة لأنه تعمد إبعادها عن البلاد.

وترى أباد أنها وقعت ضحية لحملة قذرة من قبل خصومها، الذين تمكنوا من زرع الفتنة بينها وبين رئيس الدولة.

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