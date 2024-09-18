رئيس «غولد أبولو» التايوانية: أجهزة «البيجر» المنفجرة في لبنان ليست من تصنيعنا

أكّد مؤسس ورئيس شركة « غولد أبولو » التايوانية، هسو تشينغ كوانغ وفق ما نقلته وكالة « رويترز اليوم الأربعاء، أنّ الأجهزة اللاسلكية « البيجر » التي تعرضت لانفجارات في لبنان، ليست من تصنيع الشركة التايوانية، بل « صنعتها شركة في أوروبا.

وأوضخ مؤسس الشركة أنّ الأجهزة التي انفجرت « صنعتها شركة بي إيه سي الهنغارية، لها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية ».

وأظهرت صور للأجهزة المنفجرة، حللتها « رويترز »، تصميماً وملصقات تتسق مع الأجهزة التي تصنعها « غولد أبولو ».

وشددت الشركة التايوانية على أنّ شركة « بي إيه سي » هي التي « تنتج وتبيع طراز إيه – آر 924″، مضيفةً أنّها « فقط تمنح ترخيص العلامة التجارية، وليس لها أي دور في تصميم أو تصنيع هذا المنتج ».

وفي السياق، شدّدت وزارة الاقتصاد التايوانية على عدم وجود سجل للتصدير المباشر إلى لبنان، مُرجّحةً إدخال تعديل على الأجهزة بعد تصديرها.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن مساء الثلاثاء، أن عدد الجرحى جراء هذه الانفجارات وصل إلى 2750 جريحا، بالإضافة إلى 9 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات، موضحاً أن هذه الإحصائيات ليست نهائية حتى الآن.

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