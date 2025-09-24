رئيس وزراء إسبانيا يُعلن أنه سيرسل سفينة لحماية أسطول الصمود المتجه لغزة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أنه سينضم إلى إيطاليا في إرسال سفينة حربية عسكرية لحماية أسطول دولي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة بعد أن تعرض لهجوم بطائرات مسيرة قبالة سواحل اليونان.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي في نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مواطني 45 دولة يشاركون في الرحلة لإيصال الغذاء إلى سكان غزة وللتعبير عن التضامن مع معاناتهم.

وأضاف: «حكومة إسبانيا تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي واحترام حق مواطنينا في الإبحار عبر البحر المتوسط وسط ظروف آمنة».

وتابع: «غداً سنرسل سفينةً حربيةً من قرطاجنة محملة بكل الموارد اللازمة في حال تطلب الأمر مساعدة الأسطول أو تنفيذ عملية إنقاذ».