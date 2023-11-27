رسالة من احدى المحتجزات الصهيونيات إلى القسام

كتبت احدى المحتجزات الصهيونيات رسالة وجهتها الى عناصر وقيادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية « طوفان الأقصى ».

وشكرت المحتجزة القسام على المعاملة الحسنة التي تلقتها وابنتها خلال فترة احتجازها لدى القسام.

وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام على صفحتها على « تلغرام »: « للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا ».

وقالت المحتجزة: « كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها، هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون. شكرا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية ».

« شكرا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكة وكل شئ موجود حتى لو لم يكن متاحا… ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة ».

وتابعت في رسالتها: « لم نقابل شخصا في طريقنا الطويلة هذه من العنصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب ».

وقالت: « أنا للأبد سأكون أسيرة شكرا، لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد، سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة ».

وختمت في رسالتها: « يا ليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم. شكرا كتير ».

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