رسميا: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الأربعاء، التوصل رسميا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الاتفاق يتضمن 3 مراحل، وسيبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل.

ووفقا لما نشرته وكالة معا الفلسطينية، فإن الهدف من الاتفاق سيكون على النحو التالي:

إطلاق سراح جميع الاسرى الصهاينة، الأحياء منهم والأموات و الذين تم أسرهم من قبل المقاومة في جميع الأوقات . وفي المقابل وافق الاحتلال على إطلاق سراح « عدد يتم الاتفاق عليه » من الأسرى الفلسطينيين.

وسيبدأ التبادل فيما تم تحديده في الاتفاقية « اليوم الأول » – يوم وقف إطلاق النار. لكن في هذه المرحلة ليس من المعروف بعد متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما اتفق الاحتلال وحماس على استعادة الهدوء الذي يؤدي إلى أربعة أهداف:

1. وقف دائم لإطلاق النار.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

٣. 3. إعادة إعمار غزة.

٤. 4. فتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.

وفيما يلي بنود الاتفاقية، وفقا للمراحل الثلاث:

المرحلة الأولى (42 يوم):

1. الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من الجانبين وانسحاب الجيش الإسرائيلي شرقاً من « المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها وادي غزة (محور نتساريم.

2. وقف مؤقت للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة عشر ساعات يوميا، و12 ساعة في الأيام التي سيتم فيها تبادل الأسرى.

3. عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم والانسحاب من وادي غزة

وفي اليوم السابع (بعد إطلاق سراح سبعة من المختطفين)، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من طريق الرشيد الساحلي شرقاً حتى طريق صلاح الدين.

والتزمت إسرائيل بالتفكيك الكامل للمواقع والمنشآت العسكرية في المنطقة. وبذلك ستبدأ عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح). ستكون هناك حرية حركة غير مقيدة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية منذ اليوم الأول دون قيود.

وفي اليوم 22 ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة (خاصة محور نتساريم شرقاً من طريق صلاح الدين إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود. وسيكون هناك تفكيك كامل للمواقع والمنشآت العسكرية.

اعتباراً من اليوم الأول سيتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، 300 منها شمال قطاع غزة).

ويشمل ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات التجارية والمدنية اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة التأهيل وتشغيل المستشفى.

تبادل الأسرى:

ستطلق حماس سراح 33 من الاسرى الإسرائيليين نساء (مدنيون وجنود)، أطفال (أقل من 19 عامًا وليسوا جنودًا)، بالغين (فوق 50 عامًا) ومرضى وجرحى مدنيين.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. مقابل كل امرأة أو طفل تفرج عنه حماس، ستطلق إسرائيل سراح 30 امرأة وطفلا فلسطينيا. مع مراعاة القوائم التي قدمتها حماس بناء على أولوية اعتقالهم.

مقابل كل بالغ تطلق حماس سراحه، ستطلق إسرائيل سراح 30 بالغًا ومريضًا (الذين يتبقى لهم ما يصل إلى 15 عامًا من الاسر)، وفقًا للقوائم التي تقدمها حماس بناءً على أولوية اعتقالهم.

مقابل كل مجندة اسيرة يتم إطلاق سراحها، ستطلق إسرائيل سراح 50 إسيرا فلسطينيًا (30 يقضون عقوبة السجن المؤبد و20 يقضون أحكامًا أخرى تصل إلى 15 عامًا في السجن).

وهذا يخضع للقوائم التي تقدمها حماس، باستثناء قائمة متفق عليها. عدد الأسرى الفلسطينيين (100 على الأقل) الذين ستتم مناقشتهم في المرحلة الثانية. سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه منهم ونفيه إلى الخارج أو إلى غزة.

آلية تبادل الأسرى بين الجانبين خلال المرحلة الأولى:

أ. في اليوم الأول ستطلق حماس سراح ثلاثة مدنيين إسرائيليين، وفي اليوم السابع ستطلق سراح أربعة آخرين. بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح ثلاثة اسرى إسرائيليين كل سبعة أيام – بدءاً بالنساء.

وتقرر إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين الأحياء قبل الجثث. وستطلق حماس خلال الأسبوع السادس سراح كافة الاسرى المتبقين في هذه المرحلة مقابل إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وسيتم الإفراج بشكل متزامن وبموجب القوائم التي قدمتها حماس.

وبحلول اليوم السابع ستقدم حماس معلومات عن عدد الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة.

وفي الأسبوع السادس (بعد إطلاق سراح هشام السيد وأفرا منجيستو اللذين سينضمان ضمن إجمالي الـ 33 اسيرا إسرائيليا) ستفرج إسرائيل عن 47 أسيراً من صفقة شاليط أعيد اعتقالهم.

وفي حال لم يصل عدد الاسرى الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة إلى 33، فسيتم استكمال العدد بإعادة جثث تلك الفئات. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال (دون سن 19 عامًا وغير المقاتلين) الذين اعتقلوا في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.

التزمت إسرائيل بعدم إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم على أساس نفس التهم، وبأن « الجانب الإسرائيلي لن يبادر إلى عودة الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم ».

كما تم الاتفاق على عدم مطالبة الفلسطينيين المحررين بالتوقيع على أي وثيقة كشرط لإطلاق سراحهم.

اتفق الطرفان على أن مفاتيح تبادل الأسرى المذكورين أعلاه لن تعتبر أساساً لمفاتيح التبادل في المرحلة الثانية من الصفقة.

وفي موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة تلك المتعلقة بمفاتيح تبادل الأسرى.

وسيتم الانتهاء من المفاوضات والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة ».

ستواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى عملها في تقديم الخدمات الإنسانية في كافة مناطق قطاع غزة.

البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات وطرق) في كامل قطاع غزة، وإدخال كمية متفق عليها من المعدات اللازمة للدفاع المدني.

تسهيل دخول الإمدادات والضروريات لسكن النازحين الذين فقدوا منازلهم في الحرب. وسيتم ادخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفانات و200 ألف خيمة.

بعد إطلاق سراح جميع المجندات الإسرائيليات، سيتم تحديد عدد من جرحى حماس للسفر إلى معبر رفح لتلقي العلاج. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة أعداد المسافرين والمرضى والمصابين عبر معبر رفح وإزالة القيود المفروضة على السفر وعودة حركة البضائع والتجارة.

البدء في اتخاذ الترتيبات والبرامج اللازمة لإعادة الاعمار الشامل للمنازل والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية التي دمرت خلال الحرب ودعم الضحايا تحت إشراف العديد من الدول والمنظمات بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.

كافة الإجراءات في هذه المرحلة، الهدنة العسكرية، ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات حول شروط تنفيذها مستمرة.

وينص الاتفاق على أن قطر والولايات المتحدة ومصر « ستبذل كل جهد لضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية ».

المرحلة الثانية (42 يوم):

سيتم إعلان الهدوء الدائم (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل منتظم) وسيبدأ قبل تبادل الأسرى. ونحن هنا نتحدث عن جميع الاسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. وفي هذه المرحلة، سيكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

المرحلة الثالثة (42 يوم):

تبادل كافة الجثث بين الطرفين بعد تحديد أماكنها والتعرف عليها.

البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3-5 سنوات، بما في ذلك المساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية ودعم الضحايا تحت إشراف دول ومنظمات من بينها مصر وقطر والأمم المتحدة.

فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.

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