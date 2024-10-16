زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات منطقة ملاطية شرقي تركيا، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الهيئة التركية إلى أن مركز الزلزال قضاء « قلعة » في ملاطية، ووقع على عمق 10.7 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه ضرب ولاية ملاطية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بهزة أرضية تشعر بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب ملاطية في جانفي الماضي.

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