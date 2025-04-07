سابقة خطيرة.. الاحتلال يضع أقفالا على أبواب مقامات في الحرم الإبراهيمي الشريف

أعلن معتز ابو سنينة مدير الحرم الابراهيمي، أن الاحتلال وضع أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة « المبخرة » وغرفة الأذان في الحرم الابراهيمي الشريف، وهذه سابقة خطيرة من قبل الاحتلال الصهيوني تجاه الحرم.

واضاف ابو سنينة، وربما قام الاحتلال بوضع اقفال على جميع المقامات والأروقة في الحرم والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الاسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها.

كما قال: » وهذا يعد إعتداءً سافرًا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها ».

من جانبها، قالت وزارة الاوقاف في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

ودعت الأوقاف، أبناء مدينة الخليل إلى مواجهة هذه التعديات بثباتهم وصمودهم داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة.

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