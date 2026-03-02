سفارة واشنطن بالكويت تدعو رعاياها لعدم الحضور لمقرها

دعت السفارة الأمريكية في الكويت، الاثنين، رعاياها إلى تجنب الحضور إلى مقرها؛ في ظل إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيّرة، ردا على تعرضها لعدوان صهيوني أمريكي.

وقالت السفارة، في بيان، إنها أصدرت تعليمات لموظفيها بـ »الاستمرار في التزام منازلهم، وأوصت جميع الأمريكيين الموجودين في الكويت باتباع الإجراء نفسه حتى إشعار آخر ».

كما أفادت بأنه تم تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية « حتى إشعار آخر ».

السفارة أضافت أن المجال الجوي الكويتي لا يزال مغلقا، ودعت رعاياها إلى « توخي الحذر، حيث قد تسعى الحكومة الإيرانية ووكلائها إلى استهداف الأمريكيين، ردا على الضربات الأمريكية ضد إيران ».

وتصاعد ⁠دخان ​في ⁠محيط ⁠السفارة ‌الأمريكية ‌ب​الكويت، ‌الاثنين، وشوهد ‌رجال إطفاء وسيارات ⁠إسعاف بالمنطقة، بحسب مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامن ذلك مع اعتراض القوات الكويتية طائرات مسيّرة، دون أنباء عن إصابات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

