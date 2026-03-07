سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، اليوم السبت، أن الجهات المختصة في الإماراة ‏تعاملت مع حادث نجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا، نتيجة اعتراض جوي ناجح، ولم ينجم عن الحادث إصابات.

وقد أُخليت مبانٍ حول منطقة دبي مارينا، السبت، بعد أن ألحقت شظايا عمليات اعتراض مقذوفات أضرارًا بواجهة مبنى شاهق في المدينة.

