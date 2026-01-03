سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

اخر تحديث : 03/01/2026
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

سُمع في العاصمة الفنزويلية دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ).
ويأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.
وحتى الساعة 6,15 ت غ، كانت أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع.

وهرع السكان إلى الشوارع في أحياء مختلفة، حيث أمكن رؤية تجمعات للأشخاص من مناطق متعددة في كاراكاس.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق