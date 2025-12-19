شـ.هـ.دا.ء في قصف الاحـ.تلا.ل مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غـ.ز.ة

استشهد 6 فلسطنيين على الأقل مساء اليوم الجمعة، عقب قصف مدفعية الاحتلال مركز تدريب تابع لوزارة التربية والتعليم يؤوي عائلات نازحة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر في القطاع، أن مدفعية الاحتلال قصفت مركزا تابعا لوزارة التربية والتعليم بحي التفاح، يؤوي عشرات العائلات النازحة، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطنيين على الأقل، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول لمكان القصف.

