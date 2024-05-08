شهداء وجرحى جراء قصف عدة مناطق في غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف عدة مناطق في قطاع غزة باليوم الـ115 للحرب.

وقالت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية إن 13 مواطنا استشهدوا وأصيب عدد آخر بقصف مجموعة من الأهالي بمحيط مسجد الأيبكي في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف منزل يعود لعائلة راضي بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

واستُشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال عيادة أسنان في ساحة الشوا شرق مدينة غزة.

ووقعت عدة اصابات جراء قصف استهدف محيط المشفى الكويتي برفح.

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