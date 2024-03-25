شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بالقطاع

استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي صهيوني بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

وقد تحدثت مصادر صحية في القطاع لوكالة وفا الفلسطينية الرسمية، عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين، في قصف مدفعي وجوي للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الصهيونية.

وبحسب مصادر محلية، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الانسانية عند دوار الكويت.

وجُرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.

الى ذلك، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة أخرى وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى من جراء القصف الصهيوني لمنازل بالمخيم.

وكان أكثر من 27 مواطنا بينهم نساء وأطفال سقطوا في غارات للاحتلال استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.

كما ارتفع عدد ضحايا القصف الصهيوني على دير البلح إلى 10 شهداء، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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