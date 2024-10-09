شهداء وجرحى في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

اُستشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 شهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الصاروخي خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عبيد شمال غرب المخيم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 41,965 شهيدا، و97,590 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

كلمات البحث :الاحتلال;مخيم النصيرات;نازحين