شهداء وجرحى في قصف على وسط وجنوب قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني، وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وقرية المصدر وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق بلدة القرارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة.

وأعلن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، وصول شهيدين جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال المسيّرة شرق رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,550 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,959 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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