شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خان يونس ودير البلح

استُشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينتي دير البلح وخان يونس، في قطاع غزة.

وأفاد مصادر إعلامية، بأن الاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، كما استهدف منزلا بجوار مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

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