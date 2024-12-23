شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الإخبارية الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية،، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي صوب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,259 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

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