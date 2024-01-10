شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بدير البلح

استُشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر، وأصيب آخرون، في قصف صهيوني استهدف منزلا ومركبة إسعاف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الصهيوني الحربي، غارات على منزل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن من بين الشهداء 4 من طواقم الإسعاف التالبعة لها، جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.

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