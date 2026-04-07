صحيفة التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي «عاجز فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم»

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية استنادا إلى مذكرة دبلوماسية أن مجتبى خامنئي، الذي أُصيب في الضربة الجوية الأمريكية-الصهيونية نفسها التي قتلت والده، «عاجز ويتلقى العلاج الطبي في مدينة قم»، وهو «فاقد للوعي، ويخضع لعلاج من حالة وُصفت بالخطيرة» .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن موقع مجتبى خامنئي.

وتقع مدينة قم الوسطى على بُعد 87 ميلاً (نحو 140 كيلومتراً) جنوب طهران. وتُعد مركز الحوزة الدينية الشيعية، ومعقل علمائها في إيران.

وجاء في المذكرة: «يتلقى مجتبى خامنئي العلاج في قم في حالة خطيرة، وغير قادر على المشاركة في أي من قرارات النظام» .

وفي خلفية هذه المعطيات، أفادت الصحيفة بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية كانت على دراية بموقعه منذ فترة، إلا أن هذه المعلومات بقيت طي الكتمان حتى الآن.

كلمات البحث :التايمز;العلاج;خامنئي