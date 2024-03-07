صحيفة: المفاوضات متوقفة لرغبة حماس بالتزام الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير نشرته، أن المفاوضات بين حماس والاحتلال الصهيوني لا تزال تراوح مكانها بسبب رغبة حماس في التزام تل أبيب بوقف دائم لإطلاق النار بعد تبادل الأسرى .

وأضافت الصحيفة بأن « المفاوضات متعثرة مما يقلل من احتمال التوصل إلى اتفاق فعلي قبل بداية شهر رمضان.

وناقش المفاوضون اقتراحا لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، تقوم حماس خلاله بإطلاق سراح حوالي 40 أسيرا صهيونيا- بما في ذلك النساء والمسنين والمرضى، و5 جنود صهاينة مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. وتضمنت المناقشات شروط إطلاق سراح ما لا يقل عن 15 أسيرا فلسطينيا تتهمهم تل أبيب بقتل صهاينة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق ووقف مؤقت للحرب قبل شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ الاثنين.

وأعرب الرئيس بايدن الأسبوع الماضي عن ثقته في أن الاتفاق في متناول اليد.

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