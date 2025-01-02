صحيفة بريطانية: محاولة اغتيال لبشار الأسد في موسكو

كشفت صحيفة « ذا صن » البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرّض لمحاولة اغتيال في روسيا عبر التسميم، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسد طلب المساعدة الطبية العاجلة، بعد شعوره بأعراض الاختناق والسعال المستمر، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة سامة في جسده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى العلاج في شقّته، وأن حالته استقرت يوم الإثنين.

كلمات البحث :بشار الأسد;صحيفة بريطانية;موسكو