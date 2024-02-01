صحيفة: حماس طالبت بـالافراج عن 150 أسيراً مقابل كل جندي

كشفت صحيفة « وول ستريت جورنال » اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والصهاينة ووقف إطلاق النار .

ووفقا للصحيفة فإن مطلب حماس هو إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينيا مقابل كل جندي صهيوني محتجز في غزة. ولم يتم بعد تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم.

وتتناول مسودة الاتفاق ثلاث مراحل لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة و الفلسطينيين.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لصحيفة « وول ستريت جورنال » إنه في المرحلة الأولى من الصفقة، سيُطلب من تل أبيب وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع – وكذلك وقف نشاط الطائرات بدون طيار في سماء القطاع.

وستقوم حماس بجمع الصهاينة المختطفين من أجل إطلاق سراحهم. ووفقا للتقرير، فإن المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح الصهاينة الذين لم يبلغوا سن التجنيد – وبالتالي لا يتم تعريفهم من قبل حماس على أنهم « جنود ». ويقال إن حماس ستطلق في هذه المرحلة سراح المختطفين المسنين والأطفال والمرضى من الأسر. وتنص المرحلة الأولى على السماح لمواطني غزة بالتنقل بحرية في جميع أنحاء القطاع، وستكون المساعدات اللازمة قادرة على الوصول إلى جميع المناطق.

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