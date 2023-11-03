طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن الأسرى

قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الاسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين اسرتهم خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر المنقضي.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع « الرهائن » .

وقال أحد المسؤولين » إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع. »

ويقول مسؤولون أمريكيون « إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس ».

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