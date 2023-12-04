عدد الشهداء يتجاوز الـ15800 منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزّة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 15899، مبينةً أنّ 70% من الضحايا، هم من النساء والأطفال.

وارتفع عدد الجرحى من جراء هذا العدوان، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفاً، وفق إحصائية الوزارة.

وبشأن أزمة القطاع الطبيّ في غزّة، لفتت الوزارة إلى أنّ المنظومة الصحية أصيبت بعجز تام نتيجة العدوان والحصار الصهيوني، مطالبةً بحماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، وبتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات اللازمة والوقود وخروج الجرحى من أجل تلقّي العلاج.

كذلك، طالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمها في سجون الاحتلال.

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