عد.وا.ن أمريكي صـ.هيـ.و.ني مشترك على ايران

شنّ الكيان الصهيوني عدوانًا جويًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستهدفًا مراكز حكومية ومنشآت في العاصمة طهران.

وأفادت وكالتا « فارس » و »إيرنا » بسماع دوي عدة انفجارات في وسط المدينة، مع تصاعد أعمدة الدخان في مناطق بينها شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية، فيما شوهدت سيارات الإطفاء تتجه إلى مواقع الاستهداف.

كما سمع دوي انفجارات كذلك في محافظات قم، لرستان، كرمانشاه، اصفهان، كرج، وتبريز، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الايرانية.

وبالمقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها وضعت نفسها في حالة استعداد لتنفيذ ضربات مضادة ضد الأراضي المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن العدوان على إيران استهدف مقرات للاستخبارات ومقار حكومية، مشيرة إلى مشاركة أميركية في الهجوم.

من جهته، اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني « مجيد اخوان » أنه تم إغلاق المجال الجوي للبلاد بالكامل، بعد وقوع انفجارت في العاصمة طهران.

كلمات البحث :إيران;عدوان أمريكي صهيوني