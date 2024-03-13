عشرات الجرحى في قصف للاحتلال استهدف أكبر مستودعات الأونروا برفح

أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 4 أشخاص اغتيلوا جراء قصف صهوني استهدف مستودع دقيق لـ »الأونروا » معروفا باسم « ويرهاوس »، في حي الجنينة وسط رفح جنوبي القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم الذي تعرض له أحد أكبر مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح جنوبي قطاع غزة، سيكون له أثر سلبي في قدرة موظفيها في تقديم المساعدة.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث بوقف الحرب فورا على قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن الحفاظ على عمليات الإغاثة عندما تكون فرق الأمم المتحدة وإمداداتها معرضة للتهديد باستمرار.

وأسفر استهداف مستودع الأونروا للأغذية عن استشهاد فلسطيني يعمل مع الوكالة وإصابة 22 آخرين.

كلمات البحث :الأونروا;جرحى;رفح